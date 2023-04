Jetzt ist äußerste Vorsicht geboten, um das kleine Kitz nicht zu berühren. Jens Müller vom Verein Wildtierrettung Hasloh-Tangstedt nimmt es behutsam hoch Foto: Wildtierrettung Hasloh-Tangstedt up-down up-down Gefahr für Wildtiere Hasloh-Tangstedter Verein rettet Rehkitze mit moderner Technik Von Natascha Thölen | 11.04.2023, 17:00 Uhr

Wirft der Landwirt seinen Mäher an, ist der im hohen Gras kauernde Tiernachwuchs in Gefahr. Weil die Saison in diesen Wochen beginnt, bereiten sich die Mitglieder des Vereins Wildtierrettung Hasloh-Tangstedt auf ihre Einsätze im Morgengrauen vor. Wie arbeiten Sie?