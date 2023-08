Die Raupen der Eichenprozessionsspinner versammeln sich und ziehen dann in einer teils meterlangen Prozession weiter. Das verhalf ihnen zu ihrem Namen. Foto: dpa up-down up-down Gefährlicher Schädling Wieder Eichenprozessionsspinner in Norderstedt entdeckt Von Felix Poser | 02.08.2023, 14:00 Uhr

In Norderstedt haben Baumexperten des städtischen Betriebsamtes weitere Eichenprozessionsspinner entdeckt. Wo die Schädlinge in Norderstedt auftauchen, und warum sie so gefährlich sind.