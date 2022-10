Die Nachrichten der Betrüger ähneln sich meist: Man habe eine neue Telefonnummer, weil das Handy kaputt sei oder man es verloren habe. Symbolfoto: Caroline Warmuth up-down up-down Ehepaar aus Ellerau betroffen Dreiste WhatsApp-Abzocke: Betrüger erbeuten fast 20.000 Euro Von Caroline Warmuth | 21.10.2022, 15:28 Uhr

Im Laufe von einer Woche haben Betrüger im Kreis Segeberg die Summe in vier Fällen ergaunert. Per WhatsApp gaben sie sich als Kind in Not aus. Einige Geschädigte sind drauf reingefallen.