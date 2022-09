Der Notfallplan schreibt auch dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium im Krisenfall eine wichtige Rolle zu. Archivfoto: Claudia Ellersiek up-down up-down Kaum Notstromaggregate Wenn in Quickborn der Strom ausfällt – eine Stadt ohne Plan Von Claudia Ellersiek | 05.09.2022, 17:45 Uhr

Bei Stromlücken laufen in Quickborn die Notstromaggregate an? Nein, weil es mit einer Ausnahme keine gibt. Das könnte sich jetzt ändern. Und dafür rücken zwei Gebäude in den Mittelpunkt.