Diesen Blick auf die Marienkirche kann genießen, wer sich im neuen Gemeindesaal aufhält. Er ist die Entschädigung für den einen oder anderen Gottesdienst, der im Gemeindehaus gefeiert wird. Foto: Jonas Altwein up-down up-down Energiekrise und Sparzwang Weihnachtsgottesdienst in Quickborn: Marienkirche wird nun doch geheizt Von Claudia Ellersiek | 21.12.2022, 07:30 Uhr

Seit Erntedank werden Gottesdienste in der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh im Gemeindehaus an der Ellerauer Straße gefeiert. Es geht auch darum, auf die steigenden Energiekosten zu reagieren. Nun steht Weihnachten vor der Tür, und viele Menschen zieht es doch wieder in die Marienkirche.