In den vergangenen 70 Jahren ist die Grundschule Waldschule immer wieder erweitert worden. Nun ist erneut ein Schulgebäude (Foto) eingeweiht worden. Es markiert eine Zeitenwende in der Geschichte der Schule. Sind alle geplanten Bauabschnitte in einigen Jahren fertiggestellt, wird sie komplett anders aussehen.

Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down