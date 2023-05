Der Quickborner CDU-Chef Eike Kuhrcke wird voraussichtlich nicht in der Ratsversammlung vertreten sein. Seine Parteifreunde Henning Meyn (Foto oben) und Bernd Weiher gewannen ihre Wahlkreise und holten sich direkt ein Ticket für die Ratsversammlung. Sie werden aber wohl ihre Ämter als Bürgervorsteher und Erstem Stadtrat verlieren. Foto: CDU (Fotos)/Claudia Ellersiek (Collage) up-down up-down Verlust der Direktmandate Wahlschlappe der Quickborner CDU: Parteichef Eike Kuhrcke will zurücktreten Von Claudia Ellersiek | 15.05.2023, 18:00 Uhr

Am Tag nach der Kommunalwahl hat die Quickborner CDU Mühe, das schlechte Abschneiden der Partei aufzuarbeiten. In der Folge verliert die Partei wohl nicht nur ihren Vorsitzenden, sondern auch zwei Schlüsselpositionen in der Ratsversammlung.