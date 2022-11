Die Verschuldung der öffentlichen Hand ist ein heiß diskutiertes Thema, egal ob es um die Verbindlichkeiten des Bundes oder einer Kommune wie Quickborn (Foto) geht. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Wissenschaft in Quickborn Vortrag zu Staatsschulden – wie gefährlich sind sie wirklich? Von Claudia Ellersiek | 04.11.2022, 16:00 Uhr

Die wissenschaftlichen Vorträge der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft (SHUG) gehen in die vierte Runde. In der neuen Ausgabe steht die Frage im Mittelpunkt, was die Verschuldung der öffentlichen Hand mit den Volkswirtschaften macht.