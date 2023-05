Die unterschiedlichsten Kostüme sieht man bei dem Westerntreffen. Die Camper sind in ihren originalgetreuen oft selbstgebauten Zelten angereist. Foto: Janina Schmidt up-down up-down Auf Einladung des Schützenvereins Teilnehmer aus ganz Deutschland kommen zum Vorderlader- und Westerntreffen nach Quickborn Von Janina Schmidt | 29.05.2023, 15:37 Uhr

Auf Einladung des Schützenvereins Quickborn-Renzel trafen sich wieder Indianer, Trapper, Cowboys, Scouts und Soldaten in historischen Kostümen in der Eulenstadt. Die Schützen traten auch mit historischen Waffen gegeneinander an.