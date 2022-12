Aussagen will die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. nicht, aber sie respektiert die Regeln des Gerichts: Wenn der Vorsitzende Richter Dominik Groß den Gerichtssaal betritt, steht die 96-Jährige aus ihrem Rollstuhl auf. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS/afp up-down up-down Stutthof-Prozess in Itzehoe Eine Chronologie des Verfahrens gegen Irmgard F.: Was bisher passiert ist Von Florian Kleist | 05.12.2022, 08:00 Uhr

In Itzehoe steht die heute 96-jährige Irmgard F. vor Gericht. Von 1943 bis 1945 war sie Sekretärin in der Kommandantur des KZ Stutthof. Am 20. Dezember wird mit einem Urteil gerechnet. Wir fassen den bisherigen Prozessverlauf zusammen.