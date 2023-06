Auch der Quickborner Percussionist Jannis Demmig (damals 15) war 2019 bei dem Vier-Länder-Konzert mit dabei. Hier befindet er sich im Interview mit Friederike Westerhaus von NDR Kultur. Archivfoto: Janina Schmidt up-down up-down Junge Musiktalente Vier-Länder-Konzert mit Bundespreisträgern in Quickborn Von Janina Schmidt | 26.06.2023, 15:00 Uhr

Gipfeltreffen des Musiknachwuchses in der Eulenstadt: Bundespreisträger des Wettbewerbs Jugend Musiziert spielen am Samstag (1. Juli) in Quickborn. Der NDR wird das Konzert aufzeichnen und später übertragen.