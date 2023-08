Langer Stau auf der Autobahn Sieben Verletzte bei Unfall auf A7 zwischen Quickborn und Hamburg , Cornelia Sprenger , Felisa Kowalewski und | 04.08.2023, 12:45 Uhr | Update vor 16 Min. Von Caroline Warmuth Christian Uthoff | 04.08.2023, 12:45 Uhr | Update vor 16 Min. Die Fahrzeuge waren ineinander geschoben worden. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Im dichten Verkehr bremste ein Autofahrer in einer Kolonne nicht mehr rechtzeitig und krachte in das vorausfahrende Fahrzeug. Am Ende gab es sechs Leichtverletzte sowie eine Schwerverletzte bei dem Unfall auf der A7 kurz vor Hamburg.