Der Standort hinter der Glasfront machte das Harmonium trotz getönter Scheiben in der Friedhofskapelle in Bönningstedt anfällig für Extremwetterlagen. Foto: Janina Schmidt up-down up-down Verstimmtes Instrument Harmonium in der Friedhofskapelle Bönningstedt ist ein Klimaopfer Von Janina Schmidt | 09.09.2022, 09:30 Uhr

Die Wetterkapriolen des letzten Jahres haben dem Instrument offenbar so zugesetzt, dass Fachleute von einer weiteren Benutzung abraten. Aufgrund seines Standorts hatte es sich in den letzten Monaten in kurzer Zeit immer wieder verstimmt.