Eines der Fahrzeuge war in Folge des Unfalls auf der Schleswig-Holstein-Straße gegen eine Ampel geprallt und auf dem umgestürzten Ampelmast zum Stehen gekommen. Foto: Feuerwehr Norderstedt up-down up-down Schwerer Verkehrsunfall Einsatzkräfte sperren Schleswig-Holstein-Straße in Norderstedt Von Antonio Balcazar | 10.05.2023, 15:45 Uhr

Zwei Fahrzeuge waren am Dienstagabend an einem Unfall beteiligt, auf den die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot in der Norderstedter Schleswig-Holstein-Straße reagierten. Zwei Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert.