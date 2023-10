Verkehrskontrolle Zu schnell, Handy am Ohr, ohne Gurt: Autofahrer in Hasloh und Bönningstedt gestoppt Von Claudia Ellersiek | 11.10.2023, 18:00 Uhr Die Bönningstedter Polizei hat bei einer mehrstündigen Kontrolle in Bönningstedt und Hasloh Tempo- und Gurtsünder gestoppt. Symbolfoto: Imago Images/Jan Huebner up-down up-down

Beamte der Polizeistation in Bönningstedt haben Autofahrer auf der Kieler Straße, im Hasloher Mittelweg und in der Ellerbeker Straße in Bönningstedt kontrolliert. Dabei wurde klar: Zu hohe Geschwindigkeit und Verstoß gegen das Handyverbot bleiben ein Thema.