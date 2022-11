Bernd Weiher (CDU) ist Träger der Freiherr-vom-Stein-Verdienstmedaille. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) überreichte sie ihm in Würdigung seiner Verdienste um die Kommunalpolitik in Quickborn. Foto: Frank Peter up-down up-down 24 Jahre Kommunalpolitik Quickborns Erster Stadtrat Bernd Weiher mit Verdienstmedaille ausgezeichnet Von Claudia Ellersiek | 19.11.2022, 14:10 Uhr

Der Quickborner Christdemokrat Bernd Weiher ist seit 1998 in der Kommunalpolitik tätig und bekleidet heute eines der höchsten repräsentativen Ämter in seiner Heimatstadt. Nun wurde er für sein Engagement von Schleswig-Holsteins Innenministerin in Eutin ausgezeichnet.