Es ist eine Tradition, dass in Elmshorn der Pfingstochse am Spieß serviert wird. In Pinneberg wird zum zehnten Mal das Quellental gefeiert und in Brande-Hörnerkirchen treffen sich Oldtimer-Freunde.

