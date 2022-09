Kaum noch was zu retten. Das Geländer ist komplett aus der Befestigung gerissen worden. Der Sachschaden: mehrere Tausend Euro. Foto: Stadt Norderstedt up-down up-down Stadt sperrt Überquerung Holzbrücke im Norderstedter Stadtpark mutwillig zerstört Von Caroline Warmuth | 12.09.2022, 17:34 Uhr

Nachdem bereits am Freitag erste Schäden an dem Bauwerk zu sehen waren, wurde es nun am Wochenende vollständig zerstört. Die Stadt erstattete Anzeige.