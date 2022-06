Einmal Fußball, immer Fußball: Uwe Langeloh zeigt seinen Spieler-Pass mit der Nummer 51629 vom 1. Juli 1947. Der Tag, an dem er seine Spielberechtigung bekam, war der Tag, an dem er Mitglied im Verein wurde. Das ist 75 Jahre her.

FOTO: Claudia Ellersiek