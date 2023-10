Querstehender Lkw auf B4 Leerrohre für die Stadtwerke Quickborn: Darum musste der 40-Tonner in die Straße Langeloh Von Claudia Ellersiek | 12.10.2023, 17:00 Uhr Trinkwasser-Leerrohre auf der Baustelle an der Straße Langeloh im Norden von Quickborn. Die Stadtwerke wollen mit ihnen das Trinkwassernetz in diesem Bereich sanieren. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down

Die Stadtwerke Quickborn sanieren im Norden der Stadt 750 Meter Trinkwasserleitungen. Das Material lag auf dem am Dienstag verunglückten Schwerlasttransporter und erreichte die Baustelle dadurch zeitverzögert. Was genau passiert in der Langeloh?