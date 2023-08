Wegen eines Unfalls auf der A7 bei Quickborn sind derzeit zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg gesperrt. Das bestätigte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Neumünster auf Nachfrage von shz.de. Demnach sollen drei Fahrzeuge an dem Unfall zwischen Quickborn und der Raststätte Holmmoor in Richtung Süden beteiligt gewesen sein. Momentan geht die Polizei von drei Leichtverletzten aus.

Verkehr läuft über einen Fahrstreifen

Gegen 12 Uhr war es am Montagvormittag (21. August) zu dem Unfall gekommen. Sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen ist derzeit gesperrt. Der Verkehr läuft einspurig über den linken Fahrstreifen zwar weiter, allerdings hat sich inzwischen ein langer Rückstau von knapp fünf Kilometern gebildet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Wie lange die Spuren noch gesperrt bleiben, ist derzeit noch unklar.

Dieser Text für weiterhin aktualisiert.