Bei einem Unfall auf der A7 bei Quickborn sind am Montag (21. August) fünf Menschen verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei Neumünster auf Nachfrage von shz.de bestätigte, waren dort am Mittag drei Fahrzeuge auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Quickborn und der Raststätte Holmmoor in Richtung Süden kollidiert. Eine Person erlitt dabei schwere Verletzungen.

Zusammenstoß beim Überholen

Gegen 12.20 Uhr war es zu dem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Renaults und seine Beifahrerin waren laut Polizei auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen, als offenbar der Hinterreifen an dem Auto platzte, wie Polizeisprecher Sönke Petersen mitteilte. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und rammte einen Golf. Vermutlich durch den Aufprall wurde der Renault noch weiter auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Dabei landete er direkt vor einem Audi, in dem ein Mann und eine Frau saßen, und der dem Renault daraufhin ins Heck hinein fuhr.

Der Fahrer des Golfs wurde schwer verletzt.

Daraufhin geriet der Renault wieder zurück auf den mittleren Fahrstreifen, krachte dem Golf noch einmal ins Heck und schleuderte dann in die Leitplanke. Dort kam der Renault schließlich zum Stehen. Der Fahrer des Golf wurde so schwer verletzt, dass er mindestens 24 Stunden lang im Krankenhaus bleiben muss, schätzt die Polizei.

Der Renault schleuderte vor diesen Audi auf dem linken Fahrstreifen.

Alle weiteren Unfallbeteiligten wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens und weitere Angaben zu den Unfallbeteiligten machte Petersen zunächst keine weiteren Angaben.

Durch den Unfall bildete sich ein langer Rückstau bis nach Henstedt-Ulzburg.

Vor Ort waren mindestens vier Rettungswagen, zwei Streifenwagen der Polizei und ein Notarzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war für knapp zwei Stunden der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über die linke Fahrspur um den Unfall herumgeleitet. Dadurch entstand ein Rückstau bis nach Henstedt-Ulzburg. Erst gegen 15 Uhr löste dieser sich wieder auf.