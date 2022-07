FOTO: Florian Sprenger Unfall auf A7 bei Quickborn Autofahrer prallt frontal in Leitplanke – Rastplatz Holmmoor gesperrt Von Florian Sprenger | 18.07.2022, 20:16 Uhr

Die Zufahrt zum Rastplatz Holmmoor an der A7 ist am Montagabend wegen eines Unfalls für etwa 60 Minuten gesperrt gewesen. Zuvor war ein BMW mit hohem Tempo in die Leitplanke an der Zufahrt gekracht.