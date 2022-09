Der Mercedes blieb nach dem Unfall in der Mitte der A7 stehen und musste abgeschleppt werden. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Unfall auf A7 bei Quickborn Bei schlechter Sicht: Autofahrerin erschreckt sich und prallt in Betonwand Von Florian Sprenger | 10.09.2022, 17:35 Uhr

Offenbar hatte die Fahrerin des Mercedes den abbremsenden Verkehr vor ihr zu spät bemerkt. Sie prallte mit ihrem Wagen zuerst in eine Betonwand in der Mitte der A7 und dann in die Seite eines Lasters. Der Unfall sorgte für einen langen Stau.