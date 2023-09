Wegen eines Unfalls auf der A7 bei Quickborn ist die Autobahn in Richtung Norden seit etwa 14.30 Uhr voll gesperrt. Nach Angaben eines Sprechers der Autobahnpolizei Neumünster war auf Höhe der Anschlussstelle Quickborn am Donnerstag (7. September) an einem Lkw ein Reifen geplatzt. Infolgedessen sind weitere Fahrzeuge über die Trümmerteile gefahren und prallten ineinander. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es fünf Verletzte.

Auf der A7 bei Hamburg staut es sich derzeit kilometerweit zurück.

Noch bevor die Polizei nach dem Reifenplatzer Absicherungsmaßnahmen einleiten konnten, sind zwei Begleitfahrzeuge über die auf der Fahrspur liegenden Trümmer gefahren. Kurz darauf hat es gekracht und drei Fahrzeuge prallten ineinander, wodurch ein Kleinbus auf der Seite landete.

Ein Bulli landete bei dem Unfall auf der Seite.

Fünf Personen seien bei dem Zusammenstoß verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert worden. Genauere Angaben konnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Quickborn war vor Ort, um bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen.

A7 in Richtung Norden gesperrt

Die A7 ist derzeit ab Schnelsen in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Der Verkehr wird über die A7-Anschlussstelle-Schnelsen Nord abgeleitet. Die restlichen Fahrzeuge auf dem Abschnitt wurden über den linken Fahrstreifen um die Unfallstelle herumgeleitet. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch gegen 16.30 Uhr staute es sich auf der Autobahn kilometerweit – bis nach Hamburg – zurück.