Der Pick-up mit Pinneberger Kennzeichen wurde in der Dorfstraße in Tangstedt gestohlen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern. Symbolfoto: Caroline Warmuth Grauer Dodge Ram entwendet Unbekannte stehlen Pick-up in Tangstedt direkt aus Carport Von Antonio Balcazar | 17.07.2023, 18:09 Uhr

Nachdem zuvor ein auffälliges Fahrzeug am späteren Tatort beobachtet worden war, haben am Samstag Unbekannte einen grauen Dodge Ram in der Dorfstraße in Tangstedt gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.