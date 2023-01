Zu den Buntmetallen gehört auch Kupfer. Die Materialien sind begehrt und im Augenblick schwer zu kriegen. Foto: Imago-Images/Christian Ohde up-down up-down Polizei sucht Täter Unbekannte brechen in Quickborn Container auf und stehlen Metall Von Claudia Ellersiek | 09.01.2023, 14:18 Uhr

Um an die Beute zu kommen, setzten die Täter auf Gewalt: Sie brachen in Quickborn-Heide einen Container mit Buntmetall auf. Was bis jetzt bekannt ist.