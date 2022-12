Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Fall des Einbruchs in eine Norderstedter Arztpraxis übernommen. Symbolfoto: Claudia Ellersiek up-down up-down Norderstedt Einbruch in Arztpraxis: Erst geklettert, dann Beute gemacht Von Claudia Ellersiek | 19.12.2022, 13:20 Uhr

Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in eine Arztpraxis in Norderstedt. Um in die Räume zu gelangen, nahmen die Täter offenbar einige Strapazen auf sich.