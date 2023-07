Das Verbrechen soll sich am Sonntag (2. Juli) zwischen 0 und 13 Uhr ereignet haben. Foto: imago/Maximilian Koch up-down up-down Polizei sucht Zeugen Unbekannte brechen in ein Hasloher Einfamilienhaus ein Von Antonio Balcazar | 03.07.2023, 18:04 Uhr

Nach einem Einbruch samt Diebstahl am Sonntag (2. Juli) im Garstedter Weg in Hasloh sucht die Polizei nun Zeugen. Die unbekannten Täter sind in ein Einfamilienhaus eingedrungen.