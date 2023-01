Noch am Donnerstagabend machten sich Polizeibeamte auf die Suche nach den beiden jungen Tätern – erfolglos. Symbolfoto: Caroline Warmuth up-down up-down In Norderstedt Jugendlicher mit Reizstoff überfallen – Täter flüchten ohne Beute Von Caroline Warmuth | 13.01.2023, 15:49 Uhr

Erneut ist ein Jugendlicher an einem Bahnhof in Norderstedt von anderen Jugendlichen angegriffen worden. In diesem Fall flohen die beiden Täter ohne Beute. Die Polizei ermittelt in diesem Fall.