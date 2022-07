Uwe Seeler gestorben FOTO: Daniel Reinhardt up-down up-down Trauer um Fußball-Idol Fans legen HSV-Schals, Blumen und Kerzen an Uwe Seelers Wohnhaus in Norderstedt ab Von dpa | 22.07.2022, 08:08 Uhr

Die Trauer um Uwe Seeler ist groß. Die Sportwelt verabschiedet sich von einem ganz besonderen Menschen. In Hamburg haben viele HSV-Fans ihr Beileid bekundet und an besonderen Uwe-Seeler-Orten in der Hansestadt nicht nur Blumen und Kerzen abgelegt.