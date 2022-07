Eine weiße Rose als Abschiedsgeschenk: Eine ehemalige Nachbarin aus Norderstedt steckte sie in den Zaun. FOTO: Natascha Thölen up-down up-down Abschied vom HSV-Idol Tod von Uwe Seeler: So trauern Fans und Weggefährten in Norderstedt Von Natascha Thölen | 22.07.2022, 16:33 Uhr

Nicht nur am Bronze-Fuß in Hamburg, sondern auch an Uwe Seelers Privatadresse direkt am HSV-Gelände in Norderstedt legen trauernde Fans Blumen, Fahnen und Kerzen ab.