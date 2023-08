Erfolgreiche Ermittlung Fahrzeuge in Norderstedt beschädigt: Reifenstecher gibt 50 Taten zu Von Antonio Balcazar | 09.08.2023, 17:58 Uhr Gemeinsam konnten die Kriminalpolizei Norderstedt und das Polizeirevier Norderstedt den Tatverdächtigen ermitteln. Foto: Grischa Beißner up-down up-down

Nachdem die Polizei einen Tatverdächtigen für die Reifenstecherei an knapp 50 Fahrzeugen in Norderstedt am Sonntag (6. August) ermittelt hatte, hat dieser nun gestanden. Der 20-jährige Norderstedter wird sich in zahlreichen Fällen der Sachbeschädigung verantworten müssen.