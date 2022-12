Diese Hände schafften einmal auf der Schreibmaschine 400 Anschläge pro Minute: Irmgard F., die ehemalige Sekretärin des KZ Stutthof, im Gerichtssaal. Foto: Christian Charisius/dpa/Pool/dpa up-down up-down Stutthof-Prozess in Itzehoe Handelsschule, Dresdner Bank, KZ Stutthof: Der berufliche Weg von Irmgard F. Von Florian Kleist | 18.05.2022, 17:04 Uhr

Irmgard F. ist am Landgericht Itzehoe angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fälle. Sie war die Sekretärin des Lagerkommandanten im KZ Stutthof. Alles begann mit einer Ausbildung an einer Handelsschule.