Weil sie ein Zeichen setzen möchte, verzichtet die Stadt Quickborn in diesem Jahr auf große Teile der sonst üblichen Weihnachtsbeleuchtung. Es wird dunkler in der Bahnhofstraße während der Adventszeit. Energiekrise Quickborn streicht große Teile der Weihnachtsbeleuchtung Von Claudia Ellersiek | 21.10.2022, 11:00 Uhr

Heller die Beleuchtung nie strahlt als zu Weihnachten? Pustekuchen. Ellerau und Quickborn wollen sich schmücken, aber nicht mehr so wie in den Jahren ohne Energiekrise. In der Gemeinde wird man das kaum merken, in der Stadt dagegen schon.