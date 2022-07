Wegen Bauarbeiten müssen mehrere Straßen in Quickborn für den Verkehr teilweise gesperrt werden. FOTO: imago images / Rene Traut up-down up-down Wegen Bauarbeiten Straßensperrungen in Quickborn – hier kommt es zu Behinderungen Von Claudia Ellersiek | 16.07.2022, 06:00 Uhr

Wegen Wohnungsbauarbeiten und Arbeiten an den Versorgungsleitungen wird es in den nächsten Wochen an einigen Stellen in der Stadt eng. In diesen Straßen brauchen vor allem Autofahrer etwas Geduld.