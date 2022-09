Mehrere Straßenzüge in Norderstedt erhalten neue Fahrbahndecken. Foto: imago/Kraehn up-down up-down Bauarbeiten Straßensperrungen in Norderstedt: Damit müssen Autofahrer rechnen Von Caroline Warmuth | 15.09.2022, 17:41 Uhr

In Norderstedt werden Straßenabschnitte saniert. Die Friedrich-Ebert-Straße erhält in einem Bereich eine neue Fahrbahndecke, gleiches gilt für drei Straßen in Glashütte. Das sind die Sperrungen.