Im Kreuzungsbereich Kieler Straße, Güttloh und Heidkampstraße müssen sich die Auto- und Radfahrer auf Behinderungen einstellen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis in den August hinein. FOTO: Caroline Warmuth up-down up-down Stadtwerke Quickborn Baustelle in der Kieler Straße: Darum kommt es hier immer wieder zu Staus Von Claudia Ellersiek | 30.06.2022, 06:00 Uhr

Die Stadtwerke haben im Mai mit Bauarbeiten an einer der am stärksten genutzten Kreuzungen in Quickborn begonnen. Vor allem Autofahrer brauchen seitdem mehr Geduld als üblich.