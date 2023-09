Kosten von 28.000 Euro Quickborn sperrt zwei Sporthallen – Verbotene Handballbacke ruiniert die Böden Von Claudia Ellersiek | 07.09.2023, 17:30 Uhr Auch der Boden in der Lilli-Henoch-Halle auf dem Gelände des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ist durch eine klebrige Substanz verunreinigt. Ein Gutachter soll jetzt klären, ob es sich tatsächlich um Handballharz handelt. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down

Hunderte Sportler und Schüler haben in Quickborn mindestens zwei Wochen lang keine Trainingsstätte. Die Stadt hat überraschend die Hallen an der Comenius-Schule und am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gesperrt, weil Handballharz die Böden unbespielbar gemacht hat.