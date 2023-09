Investitionsbedarf Start der Sportentwicklungsplanung – Die Zukunft der Bewegung in Quickborn Von Claudia Ellersiek | 15.09.2023, 07:00 Uhr Das Umkleidegebäude im Quickborner Holsten-Stadion. Nicht nur Fußballer wünschen sich schon lange einen Neubau. Das bestehende ist aus den 1960er Jahren und inzwischen verschmutzt und technisch komplett veraltet. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down

In einigen Tagen beginnt ein Planungsbüro damit, für die Stadt Quickborn ein Sportentwicklungskonzept zu erstellen. Wie die Politik am Ende damit umgeht, wird ein Indiz für den Stellenwert des Sports in der Kommune sein.