Milena kommt gerne zum Billardspielen in den Jugendraum in Hasloh. Martina Niehusen (Mitte) schaut bei der Partie gegen ihre Kollegin Sandra Pätzmann zu. Foto: Antonio Balcazar Kinder- und Jugendarbeit Sommerprogramm für Kids in Hasloh und Bönningstedt Von Antonio Balcazar | 06.05.2023, 10:00 Uhr

Das Kinder- und Jugendzentrum in Bönningstedt sowie der Jugendraum in Hasloh sind mehrmals in der Woche geöffnet – Martina „Tinka“ Niehusen freut sich an beiden Orten über junge Besucher.