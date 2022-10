Monteure arbeiten in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) auf einem Strommast an neuen Leitungen. Um das Stromnetz für den Winter zu sichern, setzt SH Netz auf einen mehrstufigen Sicherheitsplan. Archivfoto: Carsten Rehder up-down up-down Stromausfälle verhindern So will SH Netz die Stromversorgung im Land im Winter sicherstellen und | 15.10.2022, 13:49 Uhr Von dpa Christian Uthoff | 15.10.2022, 13:49 Uhr

Stromausfälle in Schleswig-Holstein sind selten. Ob das in diesem Winter so bleibt, ist nicht ganz sicher. Der Netzbetreiber SH Netz mit Sitz in Quickborn unternimmt aber einiges für die Stabilität der Stromversorgung.