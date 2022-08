Claudia Galensa hat mit ihrem Mann den Buchladen in Quickborns Zentrum übernommen. Insbesondere im Bereich der Jugendliteratur hat sie das Sortiment erheblich erweitert. FOTO: Janina Schmidt up-down up-down Neue Besitzer Buchhandlung Galensa: So lebt der Laden seit der Übergabe weiter Von Janina Schmidt | 10.08.2022, 06:30 Uhr

Mehr als 40 Jahren war „Theophil“ die Adresse für Bücher in Quickborn. Zum Jahresbeginn übernahm das Ehepaar Galensa den Laden. Wir haben nachgefragt, wie der Einstieg für sie gelungen ist, was neu ist und was bleibt wie bisher.