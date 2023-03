Stolz präsentieren sie das, wofür sie einige Wochen gearbeitet haben: Hannah und Maximilian haben ein Bienenhotel geplant und gebaut. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Schule Rugenbergen So haben zwei Schüler aus Bönningstedt Bienen ein Hotel gebaut Anthony Beyer und | 10.03.2023, 10:00 Uhr Von Caroline Warmuth | 10.03.2023, 10:00 Uhr

Im Rahmen der Projektprüfungen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt haben Schüler selbstständig Projekte erarbeitet. Unter anderem Hannah und Maximilian. Sie haben dabei die Wildbienen in den Fokus genommen.