Silvester in der Notaufnahme Regio-Klinken Elmshorn und Pinneberg: Lage „teils angespannt" Von Claudia Ellersiek | 01.01.2023, 18:00 Uhr

In den Notaufnahmen der Regio-Kliniken des Kreises Pinneberg sind in der Silvesternacht nicht mehr Menschen als in den Vorjahren behandelt worden. Schwierig war die Situation trotzdem.