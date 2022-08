Cornelia Mohr und ihr Sohn Snorre (3) begrüßen die Besucher des Hofladens stets herzlich. FOTO: Natascha Thölen up-down up-down Serie: Hofläden in unserer Region Wissen, wo‘s herkommt – Familie Mohr aus Hemdingen Von Natascha Thölen | 22.08.2022, 19:00 Uhr

In Hemdingen verkauft Familie Mohr seit acht Jahren in ihrem Hofladen alle Produkte des täglichen Bedarfs in Bioqualität. Täglicher hausgebackener Kuchen lädt auch Kaffeefreunde für eine Auszeit ein.