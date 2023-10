Ein Unfall nach Sekundenschlaf auf der A7 bei Norderstedt ist am Freitag (13. Oktober) ersten Angaben der Polizei zufolge glimpflich ausgegangen. Ein Mann war dabei mit seinem VW Passat ins Heck eines Lastwagens geprallt. Der 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Auf der A7 bildete sich ein längerer Rückstau, da zeitweise nicht alle Fahrstreifen befahren werden konnten.

A7-Unfall zwischen Hamburg und Quickborn

Der Unfall hatte sich gegen 14.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Quickborn ereignet. Da die Rettungskräfte anfangs von einer schwer eingeklemmten Person ausgehen mussten, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an den Einsatzort an. Wie sich schließlich herausstellte, hatte der 51-Jährige sein Fahrzeug mit leichten Verletzungen aber bereits selbst verlassen können.

Der VW wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Das Auto ist ein Totalschaden. Foto: Florian Sprenger

Zum Unfallhergang gab die Polizei bekannt, dass der Mann mit seinem VW Passat auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Flensburg unterwegs gewesen war, als er nach eigenen Angaben am Steuer kurz wegnickte. Dabei prallte er in einen vor ihm fahrenden Lastwagen, kurzzeitig habe das Auto unter dem Sattelauflieger gehangen, bis sich der VW wieder löste und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort blieb das Auto entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Grünstreifen stehen. Der Mann aus dem Kreis Pinneberg wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

An der Unfallstelle: Die Polizei hat eine Fahrspur der A7 für den Verkehr gesperrt. Foto: Florian Sprenger

Der VW ist ein Totalschaden; ein Abschleppdienst entfernte den Wagen von der Unfallstelle.