Auswirkungen des S21-Ausbaus Weil Bahnübergang gesperrt wird: Feuerwehr braucht schnell eine Fahrzeughalle in Quickborn-Heide Von Claudia Ellersiek | 11.10.2023, 06:00 Uhr Das Grundstück an der Ulzburger Landstraße gehört der Stadt Quickborn bereits. Nun soll hier die zweite Feuerwache gebaut werden. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down

Voraussichtlich ab Mitte 2024 wird die Kreuzung von Berliner Damm und Bahnstraße in Quickborn und Ellerau monatelang gesperrt. Die Auswirkungen auf die Arbeit der Quickborner Feuerwehr sind erheblich. Nun muss schnell eine Fahrzeughalle her. Kann das so kurzfristig gelingen?