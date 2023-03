Zahlreiche Rettungskräfte waren Freitagabend zur De-Gasperi-Passage gekommen. Foto: HamburgNews/Seemann up-down up-down Großeinsatz Reizgas in Norderstedter Einkaufspassage: Polizei sucht Zeugen Von Caroline Warmuth | 27.03.2023, 16:30 Uhr

Zwei Menschen mussten ambulant behandelt werden, nachdem in der De-Gasperi-Passage in Norderstedt Reizgas versprüht worden war. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei in diesem Fall.