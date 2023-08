Ursache noch unklar Rauchwolke weit zu sehen: Trecker in Tangstedt ausgebrannt Von Florian Sprenger | 16.08.2023, 17:07 Uhr Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Trecker in Vollbrand. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Alarm am Mittwochnachmittag: In Tangstedt stand ein Trecker in Flammen. Und auch eine Böschung geriet in Brand. Die Feuerwehren in Tangstedt und Rellingen waren im Einsatz.